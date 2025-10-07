martedì 7 ottobre 2025
Niente demansionamento se si rispetta l’equivalenza formale delle mansioni - Le Autonomie
Niente demansionamento se si rispetta l’equivalenza formale delle mansioni - Le Autonomie: Nel lavoro pubblico contrattualizzato non si verifica demansionamento se si rispetta l’equivalenza formale delle mansioni alle quali è adibito il dipendente. L’ordinanza della Cassazione 25 settembre 2025, n. 26140 esclude che un dipendente possa ottenere un risarcimento per perdita di [...]
