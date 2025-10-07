martedì 7 ottobre 2025
Per evitare la rotazione, la struttura del mercato va rilevata a monte della gara - Le Autonomie
Per evitare la rotazione, la struttura del mercato va rilevata a monte della gara - Le Autonomie: C’è un solo problema, ma di rilievo, nelle conclusioni cui giunge il Tar Lazio, Sezione II, sentenza 29 settembre 2025, n. 16754. Il giudice ritiene nel caso di specie legittimo l’invito all’operatore economico uscente nell’ambito di una procedura negoziata sottosoglia [...]
