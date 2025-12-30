martedì 30 dicembre 2025
Altri aspetti critici della riforma della responsabilità erariale - Le Autonomie
Altri aspetti critici della riforma della responsabilità erariale - Le Autonomie: Dei principali effetti negativi della riforma della responsabilità erariale e della Corte dei conti abbiamo scritto. Non sono certo gli unici, perché ne emergono alcuni altri, sempre di particolare rilievo. Facilitata la prescrizione. Seguendo un clichè molto utilizzato dalle varie [...]
